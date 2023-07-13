Райвис Юрковскис - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Райвис
|Фамилия
|Юрковскис
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Райвис
|Фамилия
|Юрковскис
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рига
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -63'
|Рига (Рига)
|0:3
|Твенте (Энсхеде)
|10.08.2023
|73' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Рига (Рига)
|03.08.2023
|Был в запасе
|Рига (Рига)
|3:1
|Кечкемет (Кечкемет)
|27.07.2023
|1' -51'
|Кечкемет (Кечкемет)
|2:1
|Рига (Рига)
|20.07.2023
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Рига (Рига)
|13.07.2023
|1' -90'
|Рига (Рига)
|2:0
|Викингур (Рейкьявик)