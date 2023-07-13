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    Антонис Черномордис - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Антонис
    Фамилия Черномордис
    Команда Рига
    Состав Основной
    Родной город Даугавпилс
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 сентября 1996 (27 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рига 6 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2023 1' -90' Рига (Рига) 0:3 Твенте (Энсхеде)
    10.08.2023 1' -90' Твенте (Энсхеде) 2:0 Рига (Рига)
    86'
    03.08.2023 1' -125' Рига (Рига) 3:1 Кечкемет (Кечкемет)
    27.07.2023 1' -90' Кечкемет (Кечкемет) 2:1 Рига (Рига)
    57'
    20.07.2023 1' -90' Викингур (Рейкьявик) 1:0 Рига (Рига)
    13.07.2023 1' -90' Рига (Рига) 2:0 Викингур (Рейкьявик)
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