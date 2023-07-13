Антонис Черномордис - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Антонис
|Фамилия
|Черномордис
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Даугавпилс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Антонис
|Фамилия
|Черномордис
|Команда
|Рига
|Состав
|Основной
|Родной город
|Даугавпилс
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|26 сентября 1996 (27 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рига
|6
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -90'
|Рига (Рига)
|0:3
|Твенте (Энсхеде)
|10.08.2023
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|2:0
|Рига (Рига)
|86'
|03.08.2023
|1' -125'
|Рига (Рига)
|3:1
|Кечкемет (Кечкемет)
|27.07.2023
|1' -90'
|Кечкемет (Кечкемет)
|2:1
|Рига (Рига)
|57'
|20.07.2023
|1' -90'
|Викингур (Рейкьявик)
|1:0
|Рига (Рига)
|13.07.2023
|1' -90'
|Рига (Рига)
|2:0
|Викингур (Рейкьявик)