Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    Лазарос Рота - статистика

    #12 | Защитник
    Имя Лазарос
    Фамилия Рота
    Команда АЕК
    Состав Основной
    Родной город Катерини
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 августа 1997 (26 лет)
    Рост 177
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 1' - 82' ПАОК 1:1 АЕК Греция. Суперлига, 22 тур
    25'
    04.02.2024 Был в запасе АЕК 4:2 Астерас Греция. Суперлига, 21 тур
    21.01.2024 1' - 90' Атромитос 0:5 АЕК Греция. Суперлига, 19 тур
    14.01.2024 1' - 90' АЕК 2:2 Панатинаикос Греция. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АЕК 13 2 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.02.2024 1' -82' ПАОК (Салоники) 1:1 АЕК (Афины)
    25'
    04.02.2024 Был в запасе АЕК (Афины) 4:2 Астерас (Триполис)
    21.01.2024 1' -90' Атромитос (Перистери) 0:5 АЕК (Афины)
    14.01.2024 1' -90' АЕК (Афины) 2:2 Панатинаикос (Афины)
    07.01.2024 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:2 АЕК (Афины)
    03.01.2024 1' -75' АЕК (Афины) 3:0 Волос (Волос)
    62'
    21.12.2023 1' -90' Пансерраикос (Серрес) 2:2 АЕК (Афины)
    16'
    18.12.2023 68' -90' Панетоликос (Агринио) 2:2 АЕК (Афины)
    04.12.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 1:0 Арис (Салоники)
    26.11.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:1 АЕК (Афины)
    30.10.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 2:0 ПАОК (Салоники)
    22.10.2023 1' -90' Астерас (Триполис) 0:3 АЕК (Афины)
    45'
    08.10.2023 1' -90' АЕК (Афины) 3:0 Панетоликос (Агринио)
    36'
    02.10.2023 1' -90' ОФИ (Ираклион) 2:0 АЕК (Афины)
    28.09.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 2:1 Атромитос (Перистери)
    25.09.2023 1' -90' Панатинаикос (Афины) 1:2 АЕК (Афины)
    17.09.2023 1' -90' АЕК (Афины) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    49'
    03.09.2023 1' -90' Волос (Волос) 2:3 АЕК (Афины)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+