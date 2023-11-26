Лазарос Рота - статистика
#12 | Защитник
|Имя
|Лазарос
|Фамилия
|Рота
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катерини
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Лазарос
|Фамилия
|Рота
|Команда
|АЕК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Катерини
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 августа 1997 (26 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|1' - 82'
|ПАОК
|1:1
|АЕК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|25'
|04.02.2024
|Был в запасе
|АЕК
|4:2
|Астерас
|Греция. Суперлига, 21 тур
|21.01.2024
|1' - 90'
|Атромитос
|0:5
|АЕК
|Греция. Суперлига, 19 тур
|14.01.2024
|1' - 90'
|АЕК
|2:2
|Панатинаикос
|Греция. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АЕК
|13
|2
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2024
|1' -82'
|ПАОК (Салоники)
|1:1
|АЕК (Афины)
|25'
|04.02.2024
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|4:2
|Астерас (Триполис)
|21.01.2024
|1' -90'
|Атромитос (Перистери)
|0:5
|АЕК (Афины)
|14.01.2024
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|2:2
|Панатинаикос (Афины)
|07.01.2024
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|АЕК (Афины)
|03.01.2024
|1' -75'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Волос (Волос)
|62'
|21.12.2023
|1' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|2:2
|АЕК (Афины)
|16'
|18.12.2023
|68' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|АЕК (Афины)
|04.12.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:0
|Арис (Салоники)
|26.11.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:1
|АЕК (Афины)
|30.10.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|22.10.2023
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|0:3
|АЕК (Афины)
|45'
|08.10.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|3:0
|Панетоликос (Агринио)
|36'
|02.10.2023
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|2:0
|АЕК (Афины)
|28.09.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|2:1
|Атромитос (Перистери)
|25.09.2023
|1' -90'
|Панатинаикос (Афины)
|1:2
|АЕК (Афины)
|17.09.2023
|1' -90'
|АЕК (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|49'
|03.09.2023
|1' -90'
|Волос (Волос)
|2:3
|АЕК (Афины)