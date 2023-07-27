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    Дилан Левитт - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Дилан
    Фамилия Левитт
    Команда Хиберниан
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 ноября 2000 (23 года)
    Рост 181
    Вес 71
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.02.2024 1' - 68' Хиберниан 1:2 Селтик Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    60'
    03.02.2024 1' - 46' Хиберниан 0:3 Сент-Миррен Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
    21'
    27.01.2024 1' - 82' Килмарнок 2:2 Хиберниан Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
    24.01.2024 1' - 70' Хиберниан 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хиберниан 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.08.2023 1' -52' Люцерн (Люцерн) 2:2 Хиберниан (Эдинбург)
    10.08.2023 1' -85' Хиберниан (Эдинбург) 3:1 Люцерн (Люцерн)
    03.08.2023 54' -90' Хиберниан (Эдинбург) 6:1 Интер (Эскальдес)
    60'
    27.07.2023 1' -46' Интер (Эскальдес) 2:1 Хиберниан (Эдинбург)
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