Дилан Левитт - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Левитт
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 ноября 2000 (23 года)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Имя
|Дилан
|Фамилия
|Левитт
|Команда
|Хиберниан
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 ноября 2000 (23 года)
|Рост
|181
|Вес
|71
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.02.2024
|1' - 68'
|Хиберниан
|1:2
|Селтик
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|60'
|03.02.2024
|1' - 46'
|Хиберниан
|0:3
|Сент-Миррен
|Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
|21'
|27.01.2024
|1' - 82'
|Килмарнок
|2:2
|Хиберниан
|Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
|24.01.2024
|1' - 70'
|Хиберниан
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хиберниан
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2023
|1' -52'
|Люцерн (Люцерн)
|2:2
|Хиберниан (Эдинбург)
|10.08.2023
|1' -85'
|Хиберниан (Эдинбург)
|3:1
|Люцерн (Люцерн)
|03.08.2023
|54' -90'
|Хиберниан (Эдинбург)
|6:1
|Интер (Эскальдес)
|60'
|27.07.2023
|1' -46'
|Интер (Эскальдес)
|2:1
|Хиберниан (Эдинбург)