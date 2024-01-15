Сайду Соу - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Сайду
|Фамилия
|Соу
|Команда
|Страсбур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июля 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Сайду
|Фамилия
|Соу
|Команда
|Страсбур
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 июля 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|71' - 90'
|Ланс
|3:1
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 21 тур
|07.02.2024
|86' - 90'
|Страсбур
|3:1
|Гавр
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гвинея
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.02.2024
|Был в запасе
|ДР Конго
|3:1
|Гвинея
|28.01.2024
|Был в запасе
|Экваториальная Гвинея
|0:1
|Гвинея
|23.01.2024
|1' -90'
|Гвинея
|0:2
|Сенегал
|19.01.2024
|Был в запасе
|Гвинея
|1:0
|Гамбия
|15.01.2024
|Был в запасе
|Камерун
|1:1
|Гвинея