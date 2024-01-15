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    Сайду Соу - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Сайду
    Фамилия Соу
    Команда Страсбур
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 июля 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 71' - 90' Ланс 3:1 Страсбур Франция. Лига 1, 21 тур
    07.02.2024 86' - 90' Страсбур 3:1 Гавр Франция. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гвинея 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.02.2024 Был в запасе ДР Конго 3:1 Гвинея
    28.01.2024 Был в запасе Экваториальная Гвинея 0:1 Гвинея
    23.01.2024 1' -90' Гвинея 0:2 Сенегал
    19.01.2024 Был в запасе Гвинея 1:0 Гамбия
    15.01.2024 Был в запасе Камерун 1:1 Гвинея
    Россия
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