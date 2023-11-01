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    Мохамед-Али Чо - статистика

    #25 | Нападающий
    Имя Мохамед-Али
    Фамилия Чо
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 2004 (20 лет)
    Рост 182
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 75' - 90' Ницца 2:3 Монако Франция. Лига 1, 21 тур
    07.02.2024 1' - 64' Монпелье 1:4 Ницца Франция. Кубок, 1/8 финала
    39'
    04.02.2024 64' - 90' Брест 0:0 Ницца Франция. Лига 1, 20 тур
    27.01.2024 1' - 66' Ницца 1:0 Метц Франция. Лига 1, 19 тур
    20.01.2024 1' - 62' Бордо 2:3 Ницца Франция. Кубок, 1/16 финала
    13.01.2024 64' - 90' Ренн 2:0 Ницца Франция. Лига 1, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реал Сосьедад 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2023 1' -90' Буньоль (Валенсия) 0:1 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    Россия
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