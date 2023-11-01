Мохамед-Али Чо - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Мохамед-Али
|Фамилия
|Чо
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 2004 (20 лет)
|Рост
|182
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Мохамед-Али
|Фамилия
|Чо
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 января 2004 (20 лет)
|Рост
|182
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|11.02.2024
|75' - 90'
|Ницца
|2:3
|Монако
|Франция. Лига 1, 21 тур
|07.02.2024
|1' - 64'
|Монпелье
|1:4
|Ницца
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|39'
|04.02.2024
|64' - 90'
|Брест
|0:0
|Ницца
|Франция. Лига 1, 20 тур
|27.01.2024
|1' - 66'
|Ницца
|1:0
|Метц
|Франция. Лига 1, 19 тур
|20.01.2024
|1' - 62'
|Бордо
|2:3
|Ницца
|Франция. Кубок, 1/16 финала
|13.01.2024
|64' - 90'
|Ренн
|2:0
|Ницца
|Франция. Лига 1, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реал Сосьедад
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2023
|1' -90'
|Буньоль (Валенсия)
|0:1
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)