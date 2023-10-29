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    Шейх Сабали - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Шейх
    Фамилия Сабали
    Команда Метц
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 марта 1999 (24 года)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    09.02.2024 75' - 90' Марсель 1:1 Метц Франция. Лига 1, 21 тур
    04.02.2024 Был в запасе Метц 1:2 Лорьян Франция. Лига 1, 20 тур
    77'
    27.01.2024 1' - 79' Ницца 1:0 Метц Франция. Лига 1, 19 тур
    57'
    14.01.2024 1' - 90' Метц 0:1 Тулуза Франция. Лига 1, 18 тур
    20'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Метц 17 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.02.2024 75' -90' Марсель (Марсель) 1:1 Метц (Метц)
    04.02.2024 Был в запасе Метц (Метц) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    77'
    27.01.2024 1' -79' Ницца (Ницца) 1:0 Метц (Метц)
    57'
    14.01.2024 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Тулуза (Тулуза)
    20'
    20.12.2023 1' -71' ПСЖ (Париж) 3:1 Метц (Метц)
    17.12.2023 86' -90' Метц (Метц) 0:1 Монпелье (Монпелье)
    10.12.2023 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Брест (Брест)
    03.12.2023 1' -90' Лилль (Лилль) 2:0 Метц (Метц)
    26.11.2023 1' -67' Лорьян (Лорьян) 1:3 Метц (Метц)
    1'
    29.10.2023 1' -65' Метц (Метц) 0:0 Гавр (Гавр)
    22.10.2023 1' -71' Монако (Монако) 2:1 Метц (Метц)
    07.10.2023 Был в запасе Метц (Метц) 0:1 Ницца (Ницца)
    01.10.2023 1' -46' Тулуза (Тулуза) 3:0 Метц (Метц)
    24.09.2023 1' -90' Метц (Метц) 0:1 Страсбур (Страсбур)
    16.09.2023 1' -73' Ланс (Ланс) 0:1 Метц (Метц)
    03.09.2023 1' -83' Метц (Метц) 2:2 Реймс (Реймс)
    7'
    27.08.2023 1' -86' Клермон (Клермон-Ферранд) 0:1 Метц (Метц)
    83'
    18.08.2023 1' -84' Метц (Метц) 2:2 Марсель (Марсель)
    65'
    13.08.2023 1' -85' Ренн (Ренн) 5:1 Метц (Метц)
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