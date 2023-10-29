Шейх Сабали - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Шейх
|Фамилия
|Сабали
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1999 (24 года)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Шейх
|Фамилия
|Сабали
|Команда
|Метц
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 марта 1999 (24 года)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|09.02.2024
|75' - 90'
|Марсель
|1:1
|Метц
|Франция. Лига 1, 21 тур
|04.02.2024
|Был в запасе
|Метц
|1:2
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 20 тур
|77'
|27.01.2024
|1' - 79'
|Ницца
|1:0
|Метц
|Франция. Лига 1, 19 тур
|57'
|14.01.2024
|1' - 90'
|Метц
|0:1
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 18 тур
|20'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Метц
|17
|3
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.02.2024
|75' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:1
|Метц (Метц)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|77'
|27.01.2024
|1' -79'
|Ницца (Ницца)
|1:0
|Метц (Метц)
|57'
|14.01.2024
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Тулуза (Тулуза)
|20'
|20.12.2023
|1' -71'
|ПСЖ (Париж)
|3:1
|Метц (Метц)
|17.12.2023
|86' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Монпелье (Монпелье)
|10.12.2023
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Брест (Брест)
|03.12.2023
|1' -90'
|Лилль (Лилль)
|2:0
|Метц (Метц)
|26.11.2023
|1' -67'
|Лорьян (Лорьян)
|1:3
|Метц (Метц)
|1'
|29.10.2023
|1' -65'
|Метц (Метц)
|0:0
|Гавр (Гавр)
|22.10.2023
|1' -71'
|Монако (Монако)
|2:1
|Метц (Метц)
|07.10.2023
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|01.10.2023
|1' -46'
|Тулуза (Тулуза)
|3:0
|Метц (Метц)
|24.09.2023
|1' -90'
|Метц (Метц)
|0:1
|Страсбур (Страсбур)
|16.09.2023
|1' -73'
|Ланс (Ланс)
|0:1
|Метц (Метц)
|03.09.2023
|1' -83'
|Метц (Метц)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|7'
|27.08.2023
|1' -86'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|0:1
|Метц (Метц)
|83'
|18.08.2023
|1' -84'
|Метц (Метц)
|2:2
|Марсель (Марсель)
|65'
|13.08.2023
|1' -85'
|Ренн (Ренн)
|5:1
|Метц (Метц)