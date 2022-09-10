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    Jakub Šiman - статистика

    #14 | Нападающий
    Имя Jakub Šiman
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зброевка 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 2:3 Сигма (Оломоуц)
    09.11.2022 1' -90' Виктория (Пльзень) 4:0 Зброевка (Брно)
    05.11.2022 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 3:2 Зброевка (Брно)
    30.10.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 3:0 Слован (Либерец)
    22.10.2022 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 1:3 Зброевка (Брно)
    15.10.2022 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:1 Зброевка (Брно)
    08.10.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 0:4 Спарта (Прага)
    02.10.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 3:1 Зброевка (Брно)
    17.09.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 2:2 Теплице (Теплице)
    10.09.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 2:3 Зброевка (Брно)
    04.09.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 1:2 Богемианс 1905 (Прага)
    31.08.2022 1' -90' Баник (Острава) 1:2 Зброевка (Брно)
    28.08.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 0:4 Славия (Прага)
    13.08.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 3:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    06.08.2022 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 0:2 Зброевка (Брно)
    30.07.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 2:2 Словацко (Угерске-Градиште)
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