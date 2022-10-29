|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|18
|2
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|2:1
|Фастав (Злин)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|5:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|11.03.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|26' 90'
|04.03.2023
|1' -79'
|Зброевка (Брно)
|1:1
|Фастав (Злин)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:3
|Спарта (Прага)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|29.01.2023
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|1:1
|Баник (Острава)
|13.11.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:4
|Славия (Прага)
|77'
|05.11.2022
|1' -90'
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:2
|Фастав (Злин)
|29.10.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|22.10.2022
|1' -90'
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Фастав (Злин)
|16.10.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|09.10.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|02.10.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|18.09.2022
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Фастав (Злин)
|10.09.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:3
|Зброевка (Брно)
|03.09.2022
|1' -90'
|Спарта (Прага)
|0:0
|Фастав (Злин)
|30.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:1
|Пардубице (Пардубице)
|27.08.2022
|1' -90'
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Фастав (Злин)
|21.08.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|71'
|07.08.2022
|1' -81'
|Славия (Прага)
|4:1
|Фастав (Злин)
|30.07.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|89'