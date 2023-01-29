|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фастав
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.04.2023
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|2:1
|Фастав (Злин)
|01.04.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|5:1
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Словацко (Угерске-Градиште)
|3:0
|Фастав (Злин)
|11.03.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|04.03.2023
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|1:1
|Фастав (Злин)
|25.02.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:3
|Спарта (Прага)
|19.02.2023
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|2:1
|Фастав (Злин)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:1
|Теплице (Теплице)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|2:2
|Фастав (Злин)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|1:1
|Баник (Острава)
|13.11.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:4
|Славия (Прага)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Богемианс 1905 (Прага)
|3:2
|Фастав (Злин)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|0:3
|Виктория (Пльзень)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Сигма (Оломоуц)
|2:1
|Фастав (Злин)
|16.10.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:1
|Слован (Либерец)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|2:2
|Фастав (Злин)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|0:2
|Словацко (Угерске-Градиште)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:0
|Фастав (Злин)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:1
|Пардубице (Пардубице)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Теплице (Теплице)
|0:0
|Фастав (Злин)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|07.08.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|4:1
|Фастав (Злин)
|30.07.2022
|1' -90'
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)