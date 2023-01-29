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    Stanislav Dostal - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Stanislav Dostal
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.04.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 2:1 Фастав (Злин)
    01.04.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 5:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    19.03.2023 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 3:0 Фастав (Злин)
    11.03.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 2:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    04.03.2023 Был в запасе Зброевка (Брно) 1:1 Фастав (Злин)
    25.02.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 2:3 Спарта (Прага)
    19.02.2023 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 2:1 Фастав (Злин)
    11.02.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 2:1 Теплице (Теплице)
    04.02.2023 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 2:2 Фастав (Злин)
    29.01.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 1:1 Баник (Острава)
    13.11.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:4 Славия (Прага)
    05.11.2022 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 3:2 Фастав (Злин)
    29.10.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 0:3 Виктория (Пльзень)
    22.10.2022 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 2:1 Фастав (Злин)
    16.10.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 2:1 Слован (Либерец)
    09.10.2022 Был в запасе Динамо (Ческе-Будеевице) 2:2 Фастав (Злин)
    02.10.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 0:2 Словацко (Угерске-Градиште)
    18.09.2022 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:0 Фастав (Злин)
    30.08.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 2:1 Пардубице (Пардубице)
    27.08.2022 Был в запасе Теплице (Теплице) 0:0 Фастав (Злин)
    21.08.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    07.08.2022 1' -90' Славия (Прага) 4:1 Фастав (Злин)
    30.07.2022 1' -90' Фастав (Злин) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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