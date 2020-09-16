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    S. Pingel - статистика

    Имя S. Pingel
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Б36 Торсхавн 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.09.2020 1' -90' ЦСКА (София) 3:1 Б36 Торсхавн (Торсхавн)
    16.09.2020 1' -90' Б36 Торсхавн (Торсхавн) 1:1
    (5:4)п    		 ТНС (Ллансантфрайд)
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