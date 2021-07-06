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    T. Desira - статистика

    Имя T. Desira
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хибернианс 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.07.2021 53' -89' Хибернианс (Паола) 0:3 Флора (Таллин)
    66'
    06.07.2021 89' -89' Флора (Таллин) 2:0 Хибернианс (Паола)
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