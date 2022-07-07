|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брейдаблик
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.08.2022
|Был в запасе
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|3:0
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|04.08.2022
|1' -81'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|1:3
|Истанбул Башакшехир (Стамбул)
|28.07.2022
|1' -90'
|Будучность (Подгорице)
|2:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|21.07.2022
|1' -90'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|2:0
|Будучность (Подгорице)
|14.07.2022
|1' -71'
|Брейдаблик (Коупавогюр)
|4:1
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|07.07.2022
|Был в запасе
|УЭ Санта-Колома (Санта Колома)
|0:1
|Брейдаблик (Коупавогюр)