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    I. Ademi - статистика

    Имя I. Ademi
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лачи 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.08.2021 1' -58' Андерлехт (Брюссель) 2:1 Лачи (Лач)
    05.08.2021 1' -69' Лачи (Лач) 0:3 Андерлехт (Брюссель)
    38'
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