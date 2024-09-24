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Анжело Огбонна
Статистика
Анжело Огбонна - статистика
Завершил карьеру
23 мая 1988 (38), Кассино
#21 | Защитник
191 см | 86 кг
Италия | Нигерия
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Уотфорд
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 3 раунд
Манчестер Сити
2 : 1
24.09.2024
Уотфорд
1' - 90'
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