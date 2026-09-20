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Статистика по турнирам

Чемпионат мира 2026 ОАЭ. Первый дивизион 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Лига Европы 2024/2025 Отборочные матчи к ЧМ. Африка 2024/2025 Португалия. Примейра 2024/2025 Турция. Суперлига 2024/2025 Кубок африканских наций 2023 Лига Европы 2023/2024 Лига чемпионов 2023/2024 Португалия. Примейра 2023/2024 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига Европы 2022/2023 Лига конференций 2022/2023 Португалия. Примейра 2022/2023 Португалия. Примейра 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021