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€ 10 млн
Симон Банза - статистика
ПАОК
13 августа 1996 (30)
#24 | Нападающий
189 см
ДР Конго | Франция
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Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 5 тур
Панетоликос
1 : 3
20.09.2026
ПАОК
Был в запасе
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Чемпионат мира 2026
ОАЭ. Первый дивизион 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ДР Конго
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат мира, 1/16 финала
Англия
2 : 1
01.07.2026
ДР Конго
Был в запасе
Чемпионат мира, 3 тур
ДР Конго
3 : 1
28.06.2026
Узбекистан
Был в запасе
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
57' - 90'
Чемпионат мира, 1 тур
Португалия
1 : 1
17.06.2026
ДР Конго
85' - 90'
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