Луак Баде - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Луак
|Фамилия
|Баде
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Луак
|Фамилия
|Баде
|Команда
|Севилья
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 2000 (22 года)
|Рост
|191
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|16.02.2023
|1' - 17'
|Севилья
|3:0
|ПСВ
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Севилья
|2:0
|Мальорка
|Испания. Примера, 21 тур
|05.02.2023
|1' - 90'
|Барселона
|3:0
|Севилья
|Испания. Примера, 20 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Севилья
|3:0
|Эльче
|Испания. Примера, 19 тур
|26.01.2023
|1' - 121'
|Осасуна
|2:1
|Севилья
|Испания. Кубок, 1/4 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Севилья
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.02.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:0
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|05.02.2023
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|3:0
|Севилья (Севилья)
|28.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|3:0
|Эльче (Эльче)
|21.01.2023
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Кадис (Кадис)
|14.01.2023
|1' -66'
|Жирона (Жирона)
|2:1
|Севилья (Севилья)
|08.01.2023
|68' -90'
|Севилья (Севилья)
|2:1
|Хетафе (Хетафе)