Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луак Баде - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Луак
    Фамилия Баде
    Команда Севилья
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 апреля 2000 (22 года)
    Рост 191
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    16.02.2023 1' - 17' Севилья 3:0 ПСВ Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Севилья 2:0 Мальорка Испания. Примера, 21 тур
    05.02.2023 1' - 90' Барселона 3:0 Севилья Испания. Примера, 20 тур
    28.01.2023 1' - 90' Севилья 3:0 Эльче Испания. Примера, 19 тур
    26.01.2023 1' - 121' Осасуна 2:1 Севилья Испания. Кубок, 1/4 финала
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11