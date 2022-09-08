Дан Ндой - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Ндой
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Вес
|79
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Дан
|Фамилия
|Ндой
|Команда
|Базель
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ньон
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 октября 2000 (22 года)
|Рост
|184
|Вес
|79
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|Был в запасе
|Базель
|0:0
|Трабзонспор
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 73'
|Базель
|2:2
|Серветт
|Швейцария. Суперлига, 21 тур
|11.02.2023
|1' - 83'
|Базель
|3:1
|Сьон
|Швейцария. Суперлига, 20 тур
|04.02.2023
|66' - 90'
|Грассхоппер
|1:0
|Базель
|Швейцария. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|12
|1
|3
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|0:0
|Трабзонспор (Трабзон)
|03.11.2022
|1' -53'
|Пюник (Ереван)
|1:2
|Базель (Базель)
|29' 15' 53'
|27.10.2022
|58' -90'
|Базель (Базель)
|2:2
|Жальгирис (Вильнюс)
|13.10.2022
|1' -90'
|Слован (Братислава)
|3:3
|Базель (Базель)
|06.10.2022
|46' -90'
|Базель (Базель)
|0:2
|Слован (Братислава)
|15.09.2022
|1' -85'
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Базель (Базель)
|08.09.2022
|64' -90'
|Базель (Базель)
|3:1
|Пюник (Ереван)
|76'
|25.08.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|ЦСКА (София)
|66'
|18.08.2022
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|1:0
|Базель (Базель)
|11.08.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:1
(3:1)п
|Брондбю (Бреннбю)
|04.08.2022
|1' -90'
|Брондбю (Бреннбю)
|1:0
|Базель (Базель)
|28.07.2022
|75' -90'
|Крузейдерс (Белфаст)
|1:1
|Базель (Базель)
|21.07.2022
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:0
|Крузейдерс (Белфаст)
|38'