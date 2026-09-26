Статистика по турнирам

Англия. Кубок лиги 2026/2027 Англия. Премьер-лига 2026/2027 Лига наций 2026/2027 Товарищеские матчи. Сборные 2026 Чемпионат мира 2026 Англия. Кубок 2025/2026 Англия. Премьер-лига 2025/2026 Лига Европы 2025/2026 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026 Товарищеские матчи. Сборные 2025 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия А 2024/2025 Лига наций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Товарищеские матчи. Сборные 2024 Чемпионат Европы 2024 Италия. Кубок 2023/2024 Италия. Серия А 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Швейцария. Суперлига 2023/2024 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Швейцария. Суперлига 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Молодежный чемпионат Европы 2021 Франция. Лига 1 2021/2022 Швейцария. Суперлига 2021/2022 Лига Европы 2020/2021 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021