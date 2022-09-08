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    Дан Ндой - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Дан
    Фамилия Ндой
    Команда Базель
    Состав Основной
    Родной город Ньон
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 октября 2000 (22 года)
    Рост 184
    Вес 79
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 Был в запасе Базель 0:0 Трабзонспор Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 73' Базель 2:2 Серветт Швейцария. Суперлига, 21 тур
    11.02.2023 1' - 83' Базель 3:1 Сьон Швейцария. Суперлига, 20 тур
    04.02.2023 66' - 90' Грассхоппер 1:0 Базель Швейцария. Суперлига, 19 тур
    Статистика по турнирам
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