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Команды
Ноттингем Форест
Дан Ндой
Статистика
€ 32 млн
Дан Ндой - статистика
Ноттингем Форест
25 октября 2000 (25), Ньон
#14 | Нападающий
184 см | 79 кг
Швейцария
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
19.09.2026
Ковентри
1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Астон Вилла
1 : 2
12.09.2026
Ноттингем Форест
1' - 75'
43'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Ноттингем Форест
0 : 0
05.09.2026
Тоттенхэм
1' - 59'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Ливерпуль
2 : 2
29.08.2026
Ноттингем Форест
1' - 66'
24'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
Ноттингем Форест
0 : 2
25.08.2026
Лидс
60' - 90'
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