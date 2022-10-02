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    Алексис Труй - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Алексис
    Фамилия Труй
    Команда Ницца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 декабря 2000 (22 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панатинаикос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.10.2022 71' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    02.10.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:2 Панатинаикос (Афины)
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