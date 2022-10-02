Алексис Труй - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Труй
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Алексис
|Фамилия
|Труй
|Команда
|Ницца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 декабря 2000 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панатинаикос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.10.2022
|71' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|Панатинаикос (Афины)
|02.10.2022
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|1:2
|Панатинаикос (Афины)