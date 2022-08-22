Робсон Бамбу - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Робсон
|Фамилия
|Бамбу
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|70
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Робсон
|Фамилия
|Бамбу
|Команда
|Васко да Гама
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 ноября 1997 (25 лет)
|Рост
|184
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коринтианс
|7
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|05.10.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|19.09.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|22.08.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|3:1
|Коритиба (Коритиба)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Сеара (Форталеза)
|3:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|10.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|02.07.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|4:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|19.06.2022
|72' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Гойас (Гояния)
|16.06.2022
|Был в запасе
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|1:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|11.06.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|08.06.2022
|1' -46'
|Куяба (Куяба)
|1:0
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|05.06.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|30.05.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|22.05.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:1
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|15.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|79' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)