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    Адриан Грбич - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Адриан
    Фамилия Грбич
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Родной город Вена
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 августа 1996 (26 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.01.2023 Был в запасе Лорьян 2:1 Ренн Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.01.2023 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    23.10.2022 Был в запасе Труа (Труа) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    15.10.2022 68' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    02.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    16.09.2022 Был в запасе Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    11.09.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:2 Нант (Нант)
    07.09.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    04.09.2022 Был в запасе Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 Был в запасе Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    28.08.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    21.08.2022 89' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    07.08.2022 Был в запасе Ренн (Ренн) 0:1 Лорьян (Лорьян)
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