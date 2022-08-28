Адриан Грбич - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Грбич
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Адриан
|Фамилия
|Грбич
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вена
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.01.2023
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Труа (Труа)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|15.10.2022
|68' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|02.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Нант (Нант)
|07.09.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|21.08.2022
|89' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)