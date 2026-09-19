Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Адриан Грбич - статистика

Люцерн
4 августа 1996 (30), Вена
#9 | Нападающий
185 см
Австрия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Люцерн
26
6
1
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Винтертур
0 : 3
16.05.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Люцерн
3 : 3
09.05.2026
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Лозанна-Спорт
1 : 3
02.05.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Грассхоппер
1 : 2
25.04.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Люцерн
2 : 2
12.04.2026
Санкт-Галлен
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Серветт
3 : 0
06.04.2026
Люцерн
87' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Люцерн
4 : 0
22.03.2026
Лозанна-Спорт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Люцерн
1 : 2
15.03.2026
Винтертур
76' - 90'
Швейцария. Суперлига, 29 тур
Лугано
1 : 3
07.03.2026
Люцерн
1' - 78'
Швейцария. Суперлига, 28 тур
Люцерн
1 : 2
04.03.2026
Янг Бойз
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 27 тур
Тун
2 : 1
28.02.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 26 тур
Люцерн
4 : 2
22.02.2026
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 25 тур
Цюрих
1 : 4
14.02.2026
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 24 тур
Люцерн
4 : 3
10.02.2026
Грассхоппер
82' - 90'
Швейцария. Суперлига, 23 тур
Сьон
0 : 0
07.02.2026
Люцерн
82' - 90'
90'
Швейцария. Суперлига, 21 тур
Сьон
1 : 1
24.01.2026
Люцерн
1' - 90'
19'
77'
Швейцария. Суперлига, 20 тур
Люцерн
2 : 5
17.01.2026
Лугано
71' - 90'
Швейцария. Суперлига, 19 тур
Лозанна-Спорт
0 : 4
21.12.2025
Люцерн
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 18 тур
Люцерн
1 : 2
17.12.2025
Базель
78' - 90'
Швейцария. Суперлига, 17 тур
Янг Бойз
2 : 0
14.12.2025
Люцерн
67' - 90'
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Тун
4 : 1
06.12.2025
Люцерн
1' - 70'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
1 : 3
29.11.2025
Винтертур
64' - 90'
67'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Люцерн
2 : 2
22.11.2025
Серветт
1' - 78'
9'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Цюрих
3 : 2
08.11.2025
Люцерн
77' - 90'
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
6 : 0
02.11.2025
Грассхоппер
53' - 90'
71'
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лугано
2 : 0
30.10.2025
Люцерн
1' - 74'
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Винтертур
2 : 2
25.10.2025
Люцерн
1' - 90'
65'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
2 : 2
19.10.2025
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Люцерн
3 : 3
04.10.2025
Сьон
1' - 86'
61'
45'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Базель
1 : 2
28.09.2025
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Люцерн
1 : 2
14.09.2025
Янг Бойз
68' - 90'
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Серветт
2 : 2
31.08.2025
Люцерн
1' - 68'
Швейцария. Суперлига, 4 тур
Санкт-Галлен
0 : 1
24.08.2025
Люцерн
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Люцерн
1 : 2
09.08.2025
Тун
1' - 63'
23'
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Люцерн
1 : 1
03.08.2025
Цюрих
1' - 82'
72'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Грассхоппер
2 : 3
26.07.2025
Люцерн
1' - 83'
38'
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+