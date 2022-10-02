Жульен Лапорт - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Жульен
|Фамилия
|Лапорт
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|82
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Жульен
|Фамилия
|Лапорт
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|4 ноября 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.02.2023
|1' - 22'
|Реймс
|4:2
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 21 тур
|27.01.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|2:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лорьян
|18
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|1' -22'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|27.01.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|29.12.2022
|1' -81'
|Лорьян (Лорьян)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|13.11.2022
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:1
|Лорьян (Лорьян)
|06.11.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|ПСЖ (Париж)
|30.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|1:2
|Ницца (Ницца)
|23.10.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|34'
|15.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|09.10.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|1:2
|Лорьян (Лорьян)
|02.10.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Лилль (Лилль)
|16.09.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:3
|Лорьян (Лорьян)
|11.09.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:2
|Нант (Нант)
|76'
|07.09.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:1
|Лион (Лион)
|04.09.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|5:2
|Лорьян (Лорьян)
|28.08.2022
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:1
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|21.08.2022
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:2
|Лорьян (Лорьян)
|07.08.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)