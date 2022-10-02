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    Жульен Лапорт - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Жульен
    Фамилия Лапорт
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 4 ноября 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Вес 82
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.02.2023 1' - 22' Реймс 4:2 Лорьян Франция. Лига 1, 21 тур
    27.01.2023 1' - 90' Лорьян 2:1 Ренн Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лорьян 18 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.02.2023 1' -22' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    27.01.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Ренн (Ренн)
    29.12.2022 1' -81' Лорьян (Лорьян) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    13.11.2022 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:1 Лорьян (Лорьян)
    06.11.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 ПСЖ (Париж)
    30.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 1:2 Ницца (Ницца)
    23.10.2022 1' -90' Труа (Труа) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    34'
    15.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    09.10.2022 1' -90' Брест (Брест) 1:2 Лорьян (Лорьян)
    02.10.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Лилль (Лилль)
    16.09.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:3 Лорьян (Лорьян)
    11.09.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:2 Нант (Нант)
    76'
    07.09.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:1 Лион (Лион)
    04.09.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 5:2 Лорьян (Лорьян)
    28.08.2022 1' -90' Лорьян (Лорьян) 2:1 Клермон (Клермон-Ферранд)
    21.08.2022 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:2 Лорьян (Лорьян)
    07.08.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 0:1 Лорьян (Лорьян)
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