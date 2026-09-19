Матчи за последние 30 дней

Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2026/2027 Франция. Лига 1 2026/2027 Италия. Кубок 2025/2026 Италия. Серия В 2025/2026 Италия. Кубок 2024/2025 Италия. Серия В 2024/2025 Франция. Лига 1 2024/2025 Франция. Кубок 2023/2024 Франция. Лига 1 2023/2024 Франция. Кубок 2022/2023 Франция. Лига 1 2022/2023 Франция. Кубок 2021/2022 Франция. Лига 1 2021/2022 Франция. Кубок 2020/2021 Франция. Лига 1 2020/2021