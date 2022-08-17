Гаррик Левин - статистика
#70 | Полузащитник
|Имя
|Гаррик
|Отчество
|Рудольфович
|Фамилия
|Левин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Челябинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 2003 (20 лет)
|Рост
|174
|Имя
|Гаррик
|Отчество
|Рудольфович
|Фамилия
|Левин
|Команда
|Чертаново
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Челябинск
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|31 января 2003 (20 лет)
|Рост
|174
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чертаново
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.08.2022
|1' -90'
|2DROTS (Москва)
|3:0
|Чертаново (Москва)