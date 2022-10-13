Элиот Матацо - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Элиот
|Фамилия
|Матацо
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 2002 (21 год)
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Элиот
|Фамилия
|Матацо
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 февраля 2002 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|70' - 74'
|Монако
|1:3
|Байер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 90'
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|71' - 90'
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|90' - 90'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Клермон
|0:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|3:2
|Осер
|Франция. Лига 1, 21 тур
|28.01.2023
|1' - 90'
|Марсель
|1:1
|Монако
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|70' -74'
|Монако (Монако)
|1:3
|Байер (Леверкузен)
|16.02.2023
|71' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)
|03.11.2022
|85' -90'
|Монако (Монако)
|4:1
|Црвена Звезда (Белград)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Ференцварош (Будапешт)
|1:1
|Монако (Монако)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Трабзонспор (Трабзон)
|4:0
|Монако (Монако)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|3:1
|Трабзонспор (Трабзон)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:1
|Ференцварош (Будапешт)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Црвена Звезда (Белград)
|0:1
|Монако (Монако)