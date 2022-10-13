Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Элиот Матацо - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Элиот
    Фамилия Матацо
    Команда Монако
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 февраля 2002 (21 год)
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 70' - 74' Монако 1:3 Байер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 90' Брест 1:2 Монако Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 71' - 90' Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 90' - 90' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 Был в запасе Клермон 0:2 Монако Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 Был в запасе Монако 3:2 Осер Франция. Лига 1, 21 тур
    28.01.2023 1' - 90' Марсель 1:1 Монако Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 70' -74' Монако (Монако) 1:3 Байер (Леверкузен)
    16.02.2023 71' -90' Байер (Леверкузен) 2:3 Монако (Монако)
    03.11.2022 85' -90' Монако (Монако) 4:1 Црвена Звезда (Белград)
    27.10.2022 Был в запасе Ференцварош (Будапешт) 1:1 Монако (Монако)
    13.10.2022 Был в запасе Трабзонспор (Трабзон) 4:0 Монако (Монако)
    06.10.2022 Был в запасе Монако (Монако) 3:1 Трабзонспор (Трабзон)
    15.09.2022 Был в запасе Монако (Монако) 0:1 Ференцварош (Будапешт)
    08.09.2022 Был в запасе Црвена Звезда (Белград) 0:1 Монако (Монако)
    • Читайте нас: 
    11