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    Крислен Матсима - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Крислен
    Фамилия Матсима
    Команда Лорьян
    Состав Основной
    Родной город Нантер
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 мая 2002 (20 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    27.01.2023 Был в запасе Лорьян 2:1 Ренн Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Монако 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -73' Монако (Монако) 1:3 Байер (Леверкузен)
    16.02.2023 80' -90' Байер (Леверкузен) 2:3 Монако (Монако)
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