Крислен Матсима - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Крислен
|Фамилия
|Матсима
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нантер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Крислен
|Фамилия
|Матсима
|Команда
|Лорьян
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нантер
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монако
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -73'
|Монако (Монако)
|1:3
|Байер (Леверкузен)
|16.02.2023
|80' -90'
|Байер (Леверкузен)
|2:3
|Монако (Монако)