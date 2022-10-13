Адриен Трюффер - статистика
#31 | Защитник
|Имя
|Адриен
|Фамилия
|Трюффер
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|173
|Вес
|61
Стоимость:
€ 15,00
млн
|Имя
|Адриен
|Фамилия
|Трюффер
|Команда
|Ренн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Льеж
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 ноября 2001 (21 год)
|Рост
|173
|Вес
|61
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.02.2023
|1' - 90'
|Ренн
|0:0
|Шахтер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|75' - 90'
|Ренн
|2:0
|Клермон
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Шахтер
|2:1
|Ренн
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|12.02.2023
|1' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 23 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Ренн
|1:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 22 тур
|01.02.2023
|1' - 90'
|Ренн
|3:0
|Страсбур
|Франция. Лига 1, 21 тур
|3'
|27.01.2023
|1' - 85'
|Лорьян
|2:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ренн
|7
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|0:0
|Шахтер (Донецк)
|16.02.2023
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|03.11.2022
|71' -90'
|Ренн (Ренн)
|1:1
|АЕК (Ларнака)
|27.10.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|5'
|13.10.2022
|84' -90'
|Динамо (Киев)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|06.10.2022
|85' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Динамо (Киев)
|15.09.2022
|64' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|1' -90'
|АЕК (Ларнака)
|1:2
|Ренн (Ренн)