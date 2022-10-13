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    Адриен Трюффер - статистика

    #31 | Защитник
    Имя Адриен
    Фамилия Трюффер
    Команда Ренн
    Состав Основной
    Родной город Льеж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 ноября 2001 (21 год)
    Рост 173
    Вес 61
    Стоимость:
    € 15,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 90' Ренн 0:0 Шахтер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 75' - 90' Ренн 2:0 Клермон Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 1' - 90' Шахтер 2:1 Ренн Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    12.02.2023 1' - 90' Тулуза 3:1 Ренн Франция. Лига 1, 23 тур
    04.02.2023 1' - 90' Ренн 1:3 Лилль Франция. Лига 1, 22 тур
    01.02.2023 1' - 90' Ренн 3:0 Страсбур Франция. Лига 1, 21 тур
    3'
    27.01.2023 1' - 85' Лорьян 2:1 Ренн Франция. Лига 1, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ренн 7 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -90' Ренн (Ренн) 0:0 Шахтер (Донецк)
    16.02.2023 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:1 Ренн (Ренн)
    03.11.2022 71' -90' Ренн (Ренн) 1:1 АЕК (Ларнака)
    27.10.2022 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 3:3 Ренн (Ренн)
    5'
    13.10.2022 84' -90' Динамо (Киев) 0:1 Ренн (Ренн)
    06.10.2022 85' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Динамо (Киев)
    15.09.2022 64' -90' Ренн (Ренн) 2:2 Фенербахче (Стамбул)
    08.09.2022 1' -90' АЕК (Ларнака) 1:2 Ренн (Ренн)
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