Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2010/2011 Украина. Премьер-Лига 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Товарищеские матчи 2009 Италия. Серия А 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Суперкубок Италии 2008 Италия. Серия А 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008