Страхинья Павлович - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Страхинья
|Фамилия
|Павлович
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 2001 (21 год)
|Рост
|194
Стоимость:
€ 20,00
млн
|Имя
|Страхинья
|Фамилия
|Павлович
|Команда
|Зальцбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 мая 2001 (21 год)
|Рост
|194
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|1:0
|Рома
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|88' 84'
|11.02.2023
|1' - 90'
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зальцбург
|12
|1
|1
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Тироль (Ваттенс)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|11.02.2023
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|4:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|13.11.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|05.11.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|58' 90'
|16.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|71'
|01.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|ЛАСК (Линц)
|90'
|18.09.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:1
|Рапид (Вена)
|10.09.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|0:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|03.09.2022
|83' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:0
|Тироль (Ваттенс)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Аустрия Л (Лустенау)
|0:6
|Зальцбург (Зальцбург)
|14.08.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|2:1
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|20'
|06.08.2022
|1' -87'
|Хартберг (Хартберг)
|0:2
|Зальцбург (Зальцбург)
|40'
|30.07.2022
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|22.07.2022
|Был в запасе
|Зальцбург (Зальцбург)
|3:0
|Аустрия (Вена)