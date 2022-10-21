Радослав Майецки - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Радослав
|Фамилия
|Майецки
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Радослав
|Фамилия
|Майецки
|Команда
|Серкль Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|16 ноября 1999 (23 года)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|1' - 90'
|Серкль Брюгге
|2:2
|Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Оуд-Хеверли
|0:0
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Серкль Брюгге
|1:1
|Стандард
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Серкль Брюгге
|22
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Брюгге (Брюгге)
|10.02.2023
|1' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|04.02.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Стандард (Льеж)
|18.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Юнион СЖ (Брюссель)
|15.01.2023
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|07.01.2023
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:1
|Вестерло (Вестерло)
|23.12.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|05.11.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:1
|Оуд-Хеверли (Левен)
|29.10.2022
|1' -90'
|Кортрейк (Кортрейк)
|1:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|60'
|21.10.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|4:1
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|18.10.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|15.10.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|09.10.2022
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|02.10.2022
|1' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|17.09.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|2:2
|Остенде (Остенде)
|11.09.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:2
|Антверпен (Антверпен)
|02.09.2022
|1' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|27.08.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:1
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|20.08.2022
|1' -90'
|Генк (Генк)
|2:1
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|13.08.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Мехелен (Мехелен)
|07.08.2022
|1' -90'
|Стандард (Льеж)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|30.07.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|2:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)