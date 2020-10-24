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    Орельен Шедлер - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Орельен
    Фамилия Шедлер
    Команда Дижон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июня 1998 (24 года)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дижон 10 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.01.2021 90' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Марсель (Марсель)
    06.01.2021 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 Дижон (Дижон)
    20.12.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:1 Монако (Монако)
    16.12.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:2 Лилль (Лилль)
    13.12.2020 87' -90' Нант (Нант) 1:1 Дижон (Дижон)
    90'
    06.12.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:0 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    22.11.2020 62' -90' Дижон (Дижон) 0:1 Ланс (Ланс)
    08.11.2020 Был в запасе Метц (Метц) 1:1 Дижон (Дижон)
    01.11.2020 84' -90' Дижон (Дижон) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    24.10.2020 79' -90' ПСЖ (Париж) 4:0 Дижон (Дижон)
    16.10.2020 64' -90' Дижон (Дижон) 1:1 Ренн (Ренн)
    04.10.2020 74' -90' Бордо (Бордо) 3:0 Дижон (Дижон)
    27.09.2020 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:2 Монпелье (Монпелье)
    20.09.2020 1' -90' Страсбур (Страсбур) 1:0 Дижон (Дижон)
    28.08.2020 1' -80' Лион (Лион) 4:1 Дижон (Дижон)
    14'
    22.08.2020 1' -77' Дижон (Дижон) 0:1 Анжер (Анжер)
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