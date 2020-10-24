Орельен Шедлер - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Орельен
|Фамилия
|Шедлер
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1998 (24 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Орельен
|Фамилия
|Шедлер
|Команда
|Дижон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июня 1998 (24 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дижон
|10
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.01.2021
|90' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Марсель (Марсель)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|Дижон (Дижон)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Монако (Монако)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Лилль (Лилль)
|13.12.2020
|87' -90'
|Нант (Нант)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|90'
|06.12.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|22.11.2020
|62' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Метц (Метц)
|1:1
|Дижон (Дижон)
|01.11.2020
|84' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|24.10.2020
|79' -90'
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Дижон (Дижон)
|16.10.2020
|64' -90'
|Дижон (Дижон)
|1:1
|Ренн (Ренн)
|04.10.2020
|74' -90'
|Бордо (Бордо)
|3:0
|Дижон (Дижон)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:2
|Монпелье (Монпелье)
|20.09.2020
|1' -90'
|Страсбур (Страсбур)
|1:0
|Дижон (Дижон)
|28.08.2020
|1' -80'
|Лион (Лион)
|4:1
|Дижон (Дижон)
|14'
|22.08.2020
|1' -77'
|Дижон (Дижон)
|0:1
|Анжер (Анжер)