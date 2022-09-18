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    Луис Энрике - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Луис
    Фамилия Энрике
    Команда Ботафого
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 14 декабря 2001 (21 год)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 6,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ботафого 8 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 69' -90' Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) 3:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    11.11.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 3:0 Сантос (Сан-Паулу)
    08.11.2022 62' -90' Атлетико Минейро (Белу-Оризонти) 0:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    02.11.2022 77' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:2 Куяба (Куяба)
    78'
    27.10.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:1 Брагантино (Сан-Паулу)
    23.10.2022 Был в запасе Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    17.10.2022 74' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Интернасьонал (Порту-Алегри)
    09.10.2022 Был в запасе Сан-Паулу (Сан-Паулу) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.09.2022 Был в запасе Гойас (Гояния) 0:1 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    18.09.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Коритиба (Коритиба)
    11.09.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:0 Америка Минейро (Белу-Оризонти)
    04.09.2022 Был в запасе Форталеза (Форталеза) 1:3 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    29.08.2022 67' -90' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 0:1 Фламенго (Рио-де-Жанейро)
    21.08.2022 75' -90' Жувентуде (Кашиас-ду-Сул) 2:2 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    06.08.2022 1' -65' Ботафого (Рио-де-Жанейро) 1:1 Сеара (Форталеза)
    31.07.2022 55' -90' Коринтианс (Сан-Паулу) 1:0 Ботафого (Рио-де-Жанейро)
    24.07.2022 Был в запасе Ботафого (Рио-де-Жанейро) 2:0 Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
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