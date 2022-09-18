Луис Энрике - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Энрике
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|14 декабря 2001 (21 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|8
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|69' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|3:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|11.11.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.11.2022
|62' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|02.11.2022
|77' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Куяба (Куяба)
|78'
|27.10.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|74' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.09.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Форталеза (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.08.2022
|67' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|75' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|06.08.2022
|1' -65'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|31.07.2022
|55' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)