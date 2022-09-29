Луис Фернандо - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Фернандо
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Луис
|Фамилия
|Фернандо
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетико Гойяненсе
|27
|2
|4
|5
|2
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -77'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|06.11.2022
|1' -75'
|Форталеза (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|17' 75' 75'
|03.11.2022
|1' -78'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:3
|Сантос (Сан-Паулу)
|39'
|28.10.2022
|1' -86'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|24.10.2022
|1' -74'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:0
|Сеара (Форталеза)
|37'
|17.10.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|11.10.2022
|1' -74'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|06.10.2022
|1' -46'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|3:2
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|02.10.2022
|1' -66'
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|45'
|29.09.2022
|1' -72'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|17' 6'
|11.09.2022
|1' -65'
|Коритиба (Коритиба)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|58'
|05.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:2
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|44'
|27.08.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|2:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|84'
|22.08.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Куяба (Куяба)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|85'
|25.07.2022
|Был в запасе
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|21.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|4:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|18.07.2022
|68' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Форталеза (Форталеза)
|11.07.2022
|46' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|60'
|27.06.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|17.06.2022
|1' -46'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|12.06.2022
|1' -90'
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:2
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|09.06.2022
|1' -71'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:1
|Аваи (Флорианополис)
|34'
|05.06.2022
|77' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|21.05.2022
|1' -65'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|15.05.2022
|66' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|2:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|08.05.2022
|32' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|0:1
|Гойас (Гояния)
|01.05.2022
|1' -66'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|18.04.2022
|46' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)