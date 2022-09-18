Кану - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Соарес
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Виктор
|Фамилия
|Соарес
|Команда
|Ботафого
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 1997 (25 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ботафого
|20
|0
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.11.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|0:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|27.10.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|41' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|45'
|07.10.2022
|Был в запасе
|Аваи (Флорианополис)
|1:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|04.10.2022
|1' -77'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|8'
|29.09.2022
|Был в запасе
|Гойас (Гояния)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Коритиба (Коритиба)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|04.09.2022
|78' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|29.08.2022
|75' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|2:2
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|06.08.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:1
|Сеара (Форталеза)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|24.07.2022
|Был в запасе
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|21.07.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.07.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|11.07.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|2:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|05.07.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|26.06.2022
|1' -87'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:0
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|38'
|14.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Аваи (Флорианополис)
|10.06.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|4:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|07.06.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:2
|Гойас (Гояния)
|29.05.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:0
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|22.05.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.05.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|3:1
|Форталеза (Форталеза)
|45'
|08.05.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|25.04.2022
|1' -36'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:1
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|18.04.2022
|1' -90'
|Сеара (Форталеза)
|1:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|10.04.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|1:3
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|33'