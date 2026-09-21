Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 10 млн

Витао - статистика

Фламенго
2 февраля 2000 (26)
#44 | Защитник
185 см | 65 кг
Бразилия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Фламенго
1 : 1
18.09.2026
Индепендьенте дель Валле
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Кубок Либертадорес, 1/4 финала
Индепендьенте дель Валле
0 : 2
11.09.2026
Фламенго
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фламенго
9
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Фламенго
2 : 1
21.09.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 27 тур
Фламенго
2 : 1
13.09.2026
Коринтианс
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 21 тур
Интернасьонал
1 : 1
30.07.2026
Фламенго
1' - 90'
64'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Фламенго
1 : 1
27.07.2026
Сан-Паулу
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
23.07.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Фламенго
3 : 0
30.05.2026
Коритиба
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Фламенго
0 : 3
24.05.2026
Палмейрас
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 1
18.05.2026
Фламенго
90' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Гремио
0 : 1
11.05.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Фламенго
2 : 2
03.05.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
0 : 4
27.04.2026
Фламенго
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Фламенго
2 : 0
20.04.2026
Баия
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Флуминенсе
1 : 2
13.04.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Фламенго
3 : 1
05.04.2026
Сантос
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Брагантино
3 : 0
03.04.2026
Фламенго
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Коринтианс
1 : 1
23.03.2026
Фламенго
1' - 90'
90'
89'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Фламенго
3 : 0
20.03.2026
Ремо
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 6 тур
Ботафого
0 : 3
15.03.2026
Фламенго
65' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
1 : 2
11.02.2026
Фламенго
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 2 тур
Фламенго
1 : 1
05.02.2026
Интернасьонал
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Сан-Паулу
2 : 1
29.01.2026
Фламенго
Был в запасе
Главные новости
«Зенит» выиграл Кубок, «Сити» может лишиться профессионального статуса, ЦСКА потерял защитника и другие новости
00:50
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
00:31
«Теперь мы средняя команда»: Швайнштайгер – после поражения Германии от Греции
00:21
Лига наций. Германия сенсационно проиграла Греции, Португалия без Роналду победила Норвегию
Вчера, 23:44
Фото«Зенит» оставил подарок в раздевалке «Шанхай Шэньхуа»
Вчера, 23:35
1
Губерниев оценил назначение Кириченко в «Ростов»
Вчера, 23:27
«Зениту» предложили правого защитника-россиянина
Вчера, 23:05
1
Мусаев высказался о возможном переходе Санчо в «Краснодар»
Вчера, 22:40
ФотоФутболисты сборных Израиля и Ирландии не пожали руки перед матчем Лиги наций
Вчера, 22:33
1
Раскрыта заплата Кузяева в «Динамо Мх»
Вчера, 22:09
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+