Витао - статистика
#44 | Защитник
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Матос
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|65
Стоимость:
€ 6,00
млн
|Имя
|Эдуардо
|Фамилия
|Матос
|Команда
|Интернасьонал
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Интернасьонал
|31
|2
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.11.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|09.11.2022
|1' -90'
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|64'
|06.11.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|02.11.2022
|1' -90'
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|27.10.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:1
|Сеара (Форталеза)
|24.10.2022
|1' -90'
|Коритиба (Коритиба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|60'
|17.10.2022
|1' -90'
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|09.10.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:2
|Гойас (Гояния)
|06.10.2022
|1' -90'
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|01.10.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|29.09.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Брагантино (Сан-Паулу)
|20.09.2022
|1' -90'
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|10.09.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|04.09.2022
|1' -90'
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|2:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|30.08.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|4:0
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|23.08.2022
|1' -90'
|Аваи (Флорианополис)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.08.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|08.08.2022
|1' -90'
|Форталеза (Форталеза)
|3:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|31.07.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|24.07.2022
|1' -90'
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|2:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:3
|Сан-Паулу (Сан-Паулу)
|16.07.2022
|1' -90'
|Атлетико Паранаэнсе (Куритиба)
|0:0
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.07.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:0
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|25.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:0
|Коритиба (Коритиба)
|20.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:3
|Ботафого (Рио-де-Жанейро)
|16.06.2022
|1' -90'
|Гойас (Гояния)
|1:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|12.06.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|3:1
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|09.06.2022
|1' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|06.06.2022
|1' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|0:2
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|31.05.2022
|1' -90'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|1:1
|Атлетико Гойяненсе (Гояния)
|22.05.2022
|1' -90'
|Куяба (Куяба)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|15.05.2022
|1' -89'
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|2:2
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|09.05.2022
|1' -90'
|Жувентуде (Кашиас-ду-Сул)
|1:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|47'
|02.05.2022
|Был в запасе
|Интернасьонал (Порту-Алегри)
|0:0
|Аваи (Флорианополис)
|24.04.2022
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Интернасьонал (Порту-Алегри)