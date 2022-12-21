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    Ян Матсен - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Ян
    Фамилия Матсен
    Команда Бернли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 марта 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 9,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.02.2023 1' - 83' Миллуолл 1:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 29 тур
    18.02.2023 1' - 90' Лутон Таун 0:1 Бернли Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 90' Бернли 1:1 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    11.02.2023 1' - 90' Бернли 3:0 Престон Англия. Чемпионшип, 31 тур
    07.02.2023 1' - 90' Бернли 2:1 Ипсвич Таун Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
    04.02.2023 1' - 90' Норвич Сити 0:3 Бернли Англия. Чемпионшип, 30 тур
    60'
    28.01.2023 Был в запасе Ипсвич Таун 0:0 Бернли Англия. Кубок, 1/16 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 1' -90' Манчестер Юнайтед (Манчестер) 2:0 Бернли (Бернли)
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