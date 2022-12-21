Ян Матсен - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Матсен
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 9,00
млн
|Имя
|Ян
|Фамилия
|Матсен
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|10 марта 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.02.2023
|1' - 83'
|Миллуолл
|1:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 29 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Лутон Таун
|0:1
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 33 тур
|14.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|1:1
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 32 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|3:0
|Престон
|Англия. Чемпионшип, 31 тур
|07.02.2023
|1' - 90'
|Бернли
|2:1
|Ипсвич Таун
|Англия. Кубок, 1/16 финала, повторный матч
|04.02.2023
|1' - 90'
|Норвич Сити
|0:3
|Бернли
|Англия. Чемпионшип, 30 тур
|60'
|28.01.2023
|Был в запасе
|Ипсвич Таун
|0:0
|Бернли
|Англия. Кубок, 1/16 финала
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Бернли (Бернли)