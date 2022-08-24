Малик Тилльман - статистика
#71 | Полузащитник
|Имя
|Малик
|Фамилия
|Тилльман
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нюрнберг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Малик
|Фамилия
|Тилльман
|Команда
|Рейнджерс
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нюрнберг
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|186
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.02.2023
|11' - 90'
|Рейнджерс
|2:1
|Росс Каунти
|Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
|45'
|01.02.2023
|1' - 75'
|Хартс
|0:3
|Рейнджерс
|Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
|34'
|28.01.2023
|1' - 72'
|Рейнджерс
|2:0
|Сент-Джонстон
|Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
|59'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рейнджерс
|9
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2022
|1' -61'
|Рейнджерс (Глазго)
|1:3
|Аякс (Амстердам)
|26.10.2022
|1' -67'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Рейнджерс (Глазго)
|12.10.2022
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|1:7
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|04.10.2022
|1' -66'
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)
|14.09.2022
|82' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|07.09.2022
|1' -46'
|Аякс (Амстердам)
|4:0
|Рейнджерс (Глазго)
|24.08.2022
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|60'
|16.08.2022
|1' -71'
|Рейнджерс (Глазго)
|2:2
|ПСВ (Эйндховен)
|09.08.2022
|1' -90'
|Рейнджерс (Глазго)
|3:0
|Юнион СЖ (Брюссель)
|79'
|02.08.2022
|1' -77'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:0
|Рейнджерс (Глазго)