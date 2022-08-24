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    Малик Тилльман - статистика

    #71 | Полузащитник
    Имя Малик
    Фамилия Тилльман
    Команда Рейнджерс
    Состав Основной
    Родной город Нюрнберг
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 мая 2002 (20 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.02.2023 11' - 90' Рейнджерс 2:1 Росс Каунти Шотландия. Премьер-лига, 25 тур
    45'
    01.02.2023 1' - 75' Хартс 0:3 Рейнджерс Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
    34'
    28.01.2023 1' - 72' Рейнджерс 2:0 Сент-Джонстон Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
    59'
    Статистика по турнирам
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