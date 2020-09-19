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Gabriel - статистика
Спортинг Кристал
#27 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Перу. Лига 1, 10 тур
Спортинг Кристал
3 : 1
19.09.2026
Атлетико Грау
77' - 90'
Перу. Лига 1, 9 тур
Депортиво Мокегуа
1 : 2
13.09.2026
Спортинг Кристал
73' - 90'
Перу. Лига 1, 8 тур
Спортинг Кристал
5 : 0
06.09.2026
Депортиво Лос Чанкас
Был в запасе
Статистика по турнирам
Копа Судамерикана 2026
Кубок Либертадорес 2026
Перу. Лига 1 2026
Бразилия. Серия А 2025
Бразилия. Серия А 2020
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
24
5
2
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
0 : 2
03.12.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
2 : 0
29.11.2025
Мирассол
1' - 67'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
1' - 82'
77'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Мирассол
2 : 1
10.11.2025
Палмейрас
1' - 66'
2'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.11.2025
Мирассол
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
0 : 0
02.11.2025
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
3 : 1
16.10.2025
Интернасьонал
1' - 14'
13'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Мирассол
2 : 1
09.10.2025
Флуминенсе
1' - 85'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Мирассол
1 : 1
02.10.2025
Брагантино
1' - 66'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
28.09.2025
Мирассол
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Мирассол
2 : 0
21.09.2025
Жувентуде
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
2 : 1
10.08.2025
Мирассол
1' - 80'
74'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Мирассол
3 : 2
03.08.2025
Васко да Гама
1' - 90'
58'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 1
27.07.2025
Витория
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сеара
0 : 2
24.07.2025
Мирассол
1' - 58'
18'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
3 : 0
20.07.2025
Сантос
1' - 90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
17.07.2025
Мирассол
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 0
01.06.2025
Спорт Ресифи
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 2
25.05.2025
Мирассол
1' - 78'
53'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
19.05.2025
Мирассол
1' - 76'
45'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Мирассол
2 : 1
11.05.2025
Коринтианс
1' - 73'
65'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Брагантино
1 : 0
06.05.2025
Мирассол
1' - 61'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Мирассол
2 : 2
27.04.2025
Атлетико Минейро
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Мирассол
4 : 1
17.04.2025
Гремио
1' - 30'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Баия
1 : 1
13.04.2025
Мирассол
1' - 64'
17'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Мирассол
1 : 1
07.04.2025
Форталеза
61' - 90'
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