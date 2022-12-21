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    Константинос Цолакис - статистика

    #88 | Вратарь
    Имя Константинос
    Фамилия Цолакис
    Команда Олимпиакос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 8 ноября 2002 (20 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    19.02.2023 Был в запасе ПАС Ламия 0:3 Олимпиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе Олимпиакос 6:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 22 тур
    05.02.2023 Был в запасе ПАОК 0:0 Олимпиакос Греция. Суперлига, 21 тур
    29.01.2023 Был в запасе Олимпиакос 2:1 ОФИ Греция. Суперлига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Олимпиакос 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2023 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:3 Олимпиакос (Пирей)
    13.02.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 6:1 Панетоликос (Агринио)
    05.02.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    29.01.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:1 ОФИ (Ираклион)
    22.01.2023 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    15.01.2023 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:0 Арис (Салоники)
    08.01.2023 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
    03.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:2 Олимпиакос (Пирей)
    28.12.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 5:0 Астерас (Триполис)
    21.12.2022 Был в запасе ПАС (Яннина) 2:2 Олимпиакос (Пирей)
    13.11.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 0:0 АЕК (Афины)
    06.11.2022 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 1:1 Олимпиакос (Пирей)
    17.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:2 ПАОК (Салоники)
    09.10.2022 1' -90' ОФИ (Ираклион) 1:2 Олимпиакос (Пирей)
    02.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 2:0 Атромитос (Перистери)
    18.09.2022 Был в запасе Арис (Салоники) 2:1 Олимпиакос (Пирей)
    11.09.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 1:1 Волос (Волос)
    03.09.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 3:1 Ионикос (Никея)
    29.08.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    21.08.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС (Яннина)
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