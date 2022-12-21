Константинос Цолакис - статистика
#88 | Вратарь
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Цолакис
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Константинос
|Фамилия
|Цолакис
|Команда
|Олимпиакос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|8 ноября 2002 (20 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия
|0:3
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос
|6:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК
|0:0
|Олимпиакос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|29.01.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос
|2:1
|ОФИ
|Греция. Суперлига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпиакос
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:3
|Олимпиакос (Пирей)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|6:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
|ОФИ (Ираклион)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|Арис (Салоники)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:2
|Олимпиакос (Пирей)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|5:0
|Астерас (Триполис)
|21.12.2022
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|2:2
|Олимпиакос (Пирей)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|0:0
|АЕК (Афины)
|06.11.2022
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)
|17.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:2
|ПАОК (Салоники)
|09.10.2022
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|1:2
|Олимпиакос (Пирей)
|02.10.2022
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|Атромитос (Перистери)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|2:1
|Олимпиакос (Пирей)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|1:1
|Волос (Волос)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|3:1
|Ионикос (Никея)
|29.08.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|21.08.2022
|Был в запасе
|Олимпиакос (Пирей)
|2:0
|ПАС (Яннина)