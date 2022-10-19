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    Тим Зирслебен - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Тим
    Фамилия Зирслебен
    Команда Хайденхайм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 марта 2000 (22 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 650
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хайденхайм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -90' Унион (Берлин) 2:0 Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)
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