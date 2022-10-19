Тим Зирслебен - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Зирслебен
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 2000 (22 года)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 650
тыс
|Имя
|Тим
|Фамилия
|Зирслебен
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 2000 (22 года)
|Рост
|187
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хайденхайм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Унион (Берлин)
|2:0
|Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)