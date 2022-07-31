Андрес Андраде - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Андраде
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Панама
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|78
Стоимость:
€ 1,50
млн
|Имя
|Андрес
|Фамилия
|Андраде
|Команда
|ЛАСК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Панама
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 октября 1998 (24 года)
|Рост
|187
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2022
|1' -90'
|Штутгарт (Штутгарт)
|6:0
|Арминия (Билефельд)
|31.07.2022
|Был в запасе
|Энгерс (Энгерс)
|1:7
|Арминия (Билефельд)