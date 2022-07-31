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    Андрес Андраде - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Андрес
    Фамилия Андраде
    Команда ЛАСК
    Состав Основной
    Родной город Панама
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 октября 1998 (24 года)
    Рост 187
    Вес 78
    Стоимость:
    € 1,50
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арминия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -90' Штутгарт (Штутгарт) 6:0 Арминия (Билефельд)
    31.07.2022 Был в запасе Энгерс (Энгерс) 1:7 Арминия (Билефельд)
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