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    Олег Алейник - статистика

    #34 | Полузащитник
    Имя Олег
    Отчество Игоревич
    Фамилия Алейник
    Команда Ротор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 8 февраля 1989 (34 года)
    Рост 182
    Вес 71
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Балтика 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.04.2022 64' -90' Балтика (Калининград) 1:1
    (4:5)п    		 Динамо (Москва)
    03.03.2022 68' -90' Балтика (Калининград) 3:0 Чайка (Песчанокопское)
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