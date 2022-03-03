Олег Алейник - статистика
#34 | Полузащитник
|Имя
|Олег
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Алейник
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|71
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Олег
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Алейник
|Команда
|Ротор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 февраля 1989 (34 года)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.04.2022
|64' -90'
|Балтика (Калининград)
|1:1
(4:5)п
|Динамо (Москва)
|03.03.2022
|68' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Чайка (Песчанокопское)