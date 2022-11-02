Хетаг Кочиев - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Хетаг
|Фамилия
|Кочиев
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Имя
|Хетаг
|Фамилия
|Кочиев
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Владикавказ
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 декабря 1999 (23 года)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -46'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)