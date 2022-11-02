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    Хетаг Кочиев - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Хетаг
    Фамилия Кочиев
    Команда Алания
    Состав Основной
    Родной город Владикавказ
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 декабря 1999 (23 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    31.01.2023 46' - 90' ЦСКА 6:0 Алания Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -46' Алания (Владикавказ) 3:0 Волгарь (Астрахань)
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