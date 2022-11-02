Давид Шавлохов - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Шавлохов
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ессентуки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Имя
|Давид
|Фамилия
|Шавлохов
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ессентуки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 февраля 1998 (24 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.11.2022
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:0
|Волгарь (Астрахань)