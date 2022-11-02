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    Давид Шавлохов - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Давид
    Фамилия Шавлохов
    Команда Алания
    Состав Основной
    Родной город Ессентуки
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 февраля 1998 (24 года)
    Рост 185
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    31.01.2023 Был в запасе ЦСКА 6:0 Алания Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.11.2022 1' -90' Алания (Владикавказ) 3:0 Волгарь (Астрахань)
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