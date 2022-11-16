Георгий Натабашвили - статистика
#23 | Вратарь
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Натабашвили
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|189
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Натабашвили
|Команда
|Алания
|Состав
|Основной
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|21 февраля 2000 (23 года)
|Рост
|189
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алания
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.11.2022
|1' -90'
|Акрон (Тольятти)
|1:0
|Алания (Владикавказ)