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€ 75 тыс

Георгий Натабашвили - статистика

Алания
21 февраля 2000 (26), Москва
#23 | Вратарь
189 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 11 тур
Волгарь
4 : 4
27.09.2026
Алания
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Алания
0 : 2
20.09.2026
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 9 тур
Сибирь
0 : 0
12.09.2026
Алания
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Калуга
1 : 1
30.08.2026
Алания
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Муром
11
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Муром
0 : 0
18.10.2025
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Авангард
2 : 1
12.10.2025
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Родина-2
4 : 0
04.10.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Муром
1 : 2
27.09.2025
Иртыш
1' - 90'
88'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Кубань
0 : 0
21.09.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Муром
0 : 1
14.09.2025
Динамо Вл
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 8 тур
Калуга
3 : 1
06.09.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 7 тур
Муром
1 : 1
30.08.2025
Авангард
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 6 тур
Муром
5 : 0
24.08.2025
Родина-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 5 тур
Иртыш
0 : 0
16.08.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 4 тур
Муром
1 : 1
09.08.2025
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 3 тур
Динамо Вл
0 : 1
02.08.2025
Муром
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 2 тур
Муром
0 : 1
26.07.2025
Калуга
1' - 90'
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