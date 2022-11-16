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    Георгий Натабашвили - статистика

    #23 | Вратарь
    Имя Георгий
    Фамилия Натабашвили
    Команда Алания
    Состав Основной
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 21 февраля 2000 (23 года)
    Рост 189
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    31.01.2023 46' - 90' ЦСКА 6:0 Алания Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Алания 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.11.2022 1' -90' Акрон (Тольятти) 1:0 Алания (Владикавказ)
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