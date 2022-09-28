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    Александр Орехов - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Александр
    Фамилия Орехов
    Команда Торпедо
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 мая 2002 (20 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Торпедо 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2022 46' -90' Торпедо (Москва) 1:2 Урал (Екатеринбург)
    22.11.2022 67' -90' Торпедо (Москва) 1:1
    (2:4)п    		 Сочи (Сочи)
    28.09.2022 Был в запасе Урал (Екатеринбург) 1:0 Торпедо (Москва)
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