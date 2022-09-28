Александр Орехов - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Орехов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Орехов
|Команда
|Торпедо
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 мая 2002 (20 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2022
|46' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:2
|Урал (Екатеринбург)
|22.11.2022
|67' -90'
|Торпедо (Москва)
|1:1
(2:4)п
|Сочи (Сочи)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Урал (Екатеринбург)
|1:0
|Торпедо (Москва)