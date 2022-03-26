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    Александр Шленкин - статистика

    #37 | Нападающий
    Имя Александр
    Фамилия Шленкин
    Команда Текстильщик
    Состав Основной
    Родной город Иваново
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 октября 2000 (22 года)
    Рост 185
    Вес 70
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Текстильщик 14 3 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -71' Текстильщик (Иваново) 1:3 Ротор (Волгоград)
    15.05.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    07.05.2022 1' -83' Акрон (Тольятти) 4:1 Текстильщик (Иваново)
    30.04.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 2:5 Оренбург (Оренбург)
    23.04.2022 62' -90' Томь (Томск) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    16.04.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 0:5 Факел (Воронеж)
    10.04.2022 1' -90' Балтика (Калининград) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    06.04.2022 1' -90' Текстильщик (Иваново) 1:2 Металлург Л (Липецк)
    32' 52'
    02.04.2022 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:1 Текстильщик (Иваново)
    37'
    26.03.2022 1' -65' СКА-Хабаровск (Хабаровск) 4:0 Текстильщик (Иваново)
    19.03.2022 56' -90' Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный) 1:0 Текстильщик (Иваново)
    12.03.2022 Был в запасе Велес (Москва) 3:2 Текстильщик (Иваново)
    06.03.2022 69' -90' Текстильщик (Иваново) 0:4 Алания (Владикавказ)
    27.11.2021 66' -90' Спартак-2 (Москва) 2:1 Текстильщик (Иваново)
    21.11.2021 1' -79' Текстильщик (Иваново) 1:3 Кубань (Краснодар)
    17.11.2021 1' -67' Енисей (Красноярск) 3:0 Текстильщик (Иваново)
    29'
    13.11.2021 46' -90' Текстильщик (Иваново) 1:1 Торпедо (Москва)
    06.11.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:1 Краснодар-2 (Краснодар)
    23.10.2021 77' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:1 Текстильщик (Иваново)
    90'
    17.10.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:2 Акрон (Тольятти)
    09.10.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:1 Томь (Томск)
    29.09.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 3:2 Балтика (Калининград)
    19.09.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:2 Волгарь (Астрахань)
    15.09.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 0:3 СКА-Хабаровск (Хабаровск)
    11.09.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 3:1 Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
    05.09.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 2:0 Велес (Москва)
    20.08.2021 Был в запасе Текстильщик (Иваново) 1:2 Спартак-2 (Москва)
    17.07.2021 Был в запасе КАМАЗ (Набережные Челны) 1:0 Текстильщик (Иваново)
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