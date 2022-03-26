Александр Шленкин - статистика
#37 | Нападающий
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Шленкин
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иваново
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Вес
|70
|Имя
|Александр
|Фамилия
|Шленкин
|Команда
|Текстильщик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Иваново
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 октября 2000 (22 года)
|Рост
|185
|Вес
|70
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Текстильщик
|14
|3
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -71'
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Ротор (Волгоград)
|15.05.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|07.05.2022
|1' -83'
|Акрон (Тольятти)
|4:1
|Текстильщик (Иваново)
|30.04.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|2:5
|Оренбург (Оренбург)
|23.04.2022
|62' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|16.04.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:5
|Факел (Воронеж)
|10.04.2022
|1' -90'
|Балтика (Калининград)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|06.04.2022
|1' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Металлург Л (Липецк)
|32' 52'
|02.04.2022
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:1
|Текстильщик (Иваново)
|37'
|26.03.2022
|1' -65'
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|4:0
|Текстильщик (Иваново)
|19.03.2022
|56' -90'
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)
|12.03.2022
|Был в запасе
|Велес (Москва)
|3:2
|Текстильщик (Иваново)
|06.03.2022
|69' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|0:4
|Алания (Владикавказ)
|27.11.2021
|66' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|2:1
|Текстильщик (Иваново)
|21.11.2021
|1' -79'
|Текстильщик (Иваново)
|1:3
|Кубань (Краснодар)
|17.11.2021
|1' -67'
|Енисей (Красноярск)
|3:0
|Текстильщик (Иваново)
|29'
|13.11.2021
|46' -90'
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Торпедо (Москва)
|06.11.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:1
|Краснодар-2 (Краснодар)
|23.10.2021
|77' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:1
|Текстильщик (Иваново)
|90'
|17.10.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|2:2
|Акрон (Тольятти)
|09.10.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:1
|Томь (Томск)
|29.09.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|3:2
|Балтика (Калининград)
|19.09.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Волгарь (Астрахань)
|15.09.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|0:3
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|11.09.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|3:1
|Олимп-Долгопрудный (Долгопрудный)
|05.09.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|2:0
|Велес (Москва)
|20.08.2021
|Был в запасе
|Текстильщик (Иваново)
|1:2
|Спартак-2 (Москва)
|17.07.2021
|Был в запасе
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|1:0
|Текстильщик (Иваново)