Виталий Шитов - статистика
#76 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Шитов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ярославль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|170
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Виталий
|Фамилия
|Шитов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Основной
|Родной город
|Ярославль
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 мая 2003 (19 лет)
|Рост
|170
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2023
|90' - 90'
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2023
|Был в запасе
|Краснодар
|0:4
|Спартак
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|02.02.2023
|Был в запасе
|Ростов
|
0:0
(1:2)п
|Спартак
|Зимний кубок РПЛ, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|90' -90'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Краснодар (Краснодар)
|0:4
|Спартак (Москва)
|02.02.2023
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
(1:2)п
|Спартак (Москва)