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    Виталий Шитов - статистика

    #76 | Полузащитник
    Имя Виталий
    Фамилия Шитов
    Команда Спартак
    Состав Основной
    Родной город Ярославль
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 мая 2003 (19 лет)
    Рост 170
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2023 90' - 90' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 Был в запасе Краснодар 0:4 Спартак Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    02.02.2023 Был в запасе Ростов 0:0
    (1:2)п         		Спартак Зимний кубок РПЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 90' -90' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 Был в запасе Краснодар (Краснодар) 0:4 Спартак (Москва)
    02.02.2023 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0
    (1:2)п    		 Спартак (Москва)
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