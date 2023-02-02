Даниил Денисов - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Денисов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 2002 (20 лет)
Стоимость:
€ 2,50
млн
|Имя
|Даниил
|Фамилия
|Денисов
|Команда
|Спартак
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 октября 2002 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.02.2023
|1' - 88'
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|10.02.2023
|1' - 71'
|Спартак
|2:0
|Сочи
|Зимний кубок РПЛ, 3 тур
|06.02.2023
|1' - 46'
|Краснодар
|0:4
|Спартак
|Зимний кубок РПЛ, 2 тур
|02.02.2023
|1' - 46'
|Ростов
|
0:0
(1:2)п
|Спартак
|Зимний кубок РПЛ, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Спартак
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|1' -71'
|Спартак (Москва)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|06.02.2023
|1' -46'
|Краснодар (Краснодар)
|0:4
|Спартак (Москва)
|02.02.2023
|1' -46'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|0:0
(1:2)п
|Спартак (Москва)