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    Даниил Денисов - статистика

    #97 | Полузащитник
    Имя Даниил
    Фамилия Денисов
    Команда Спартак
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 октября 2002 (20 лет)
    Стоимость:
    € 2,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.02.2023 1' - 88' Локомотив 0:1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    10.02.2023 1' - 71' Спартак 2:0 Сочи Зимний кубок РПЛ, 3 тур
    06.02.2023 1' - 46' Краснодар 0:4 Спартак Зимний кубок РПЛ, 2 тур
    02.02.2023 1' - 46' Ростов 0:0
    (1:2)п         		Спартак Зимний кубок РПЛ, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 1' -71' Спартак (Москва) 2:0 Сочи (Сочи)
    06.02.2023 1' -46' Краснодар (Краснодар) 0:4 Спартак (Москва)
    02.02.2023 1' -46' Ростов (Ростов-на-Дону) 0:0
    (1:2)п    		 Спартак (Москва)
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