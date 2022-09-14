Сергей Пиняев - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Пиняев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саратов
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 2004 (18 лет)
|Рост
|166
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Сергей
|Фамилия
|Пиняев
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Основной
|Родной город
|Саратов
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 ноября 2004 (18 лет)
|Рост
|166
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.02.2023
|1' - 67'
|Локомотив
|0:1
|Спартак
|Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
|12.02.2023
|46' - 90'
|Локомотив
|2:1
|Урал
|Товарищеские матчи
|74' 65'
|29.01.2023
|1' - 46'
|Сочи
|0:2
|Локомотив
|Товарищеские матчи
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Крылья Советов
|4
|1
|1
|1
|0
|Локомотив
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2023
|1' -67'
|Локомотив (Москва)
|0:1
|Спартак (Москва)
|23.11.2022
|1' -82'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Спартак (Москва)
|74' 81'
|20.10.2022
|73' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|79'
|29.09.2022
|1' -46'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Крылья Советов (Самара)
|14.09.2022
|1' -46'
|Крылья Советов (Самара)
|2:0
|Зенит (Санкт-Петербург)