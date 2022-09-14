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    Сергей Пиняев - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Сергей
    Фамилия Пиняев
    Команда Локомотив
    Состав Основной
    Родной город Саратов
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 ноября 2004 (18 лет)
    Рост 166
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.02.2023 1' - 67' Локомотив 0:1 Спартак Россия. Кубок, 1/4 финала, первый матч
    12.02.2023 46' - 90' Локомотив 2:1 Урал Товарищеские матчи
    74' 65'
    29.01.2023 1' - 46' Сочи 0:2 Локомотив Товарищеские матчи
    Статистика по турнирам
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